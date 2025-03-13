Gargara yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken gargara yapılır mı, oruca zarar verir mi?

Oruç tutan insanların oruçlu oldukları süre boyunca her türlü mideye gidebilecek şeylerden uzak durması önemlidir. Ancak bazı durumlarda insanlar kişisel temizlikten kaynaklı ağızlarına su alıp gargara yapabilmektedir. Bu gereksinim susuzluk ya da serinlemek niyetiyle olabileceği gibi diş eti rahatsızlıklarının tedavisi için de olabilmektedir. Bu noktada insanların aklına gargara yapmanın oruca zarar vereceği konusu gelebilmektedir.

Gargara yapmak orucu bozar mı?

Gargara yapma ihtiyacı çeşitli nedenlerden kaynaklı gerekli olabilmektedir. Ağız ve diş bakımı yönünden dişler fırçalandıktan sonra bazı ürünler ile ağızda kalan yemek kalıntılarını gidermek için gargaralardan faydalanılmaktadır. Ayrıca diş eti ile alakalı bir sorun ortaya çıktığında bu durumu tedavi etmek ve bu durumdan dolayı görülen ağız kokusunu yok etmek için tıbbi gargara ürünleri de kullanılmaktadır. Bu tür durumlar ramazan ayına denk geldiğinde insanlar gargara yapmanın uygun olup olmadığı konusunda ikilem yaşayabilir.

Gargara yapmak orucu bozar mı Dyanet tarafından şeffaf bir şekilde açıklanan sorular arasındadır.

Oruçluyken gargara yapılır mı?

Oruç tutan bireylerin oruçlarını tehlikeye sokacak tavırlardan kaçınması son derece önemlidir. Orucun bozulabilmesi için yeme içme gibi aktivitelerin gerçekleştirilmesi ve bu yiyecek ile sıvı gıdaların boğazdan mideye geçiş yapması gerekmektedir. Bazı insanlar ağız içini temiz tutmak için su ya da farklı bir ürünle ağız içini gargara yapabilir. Oruçluyken gargara yapmanın oruca herhangi bir olumsuz tesiri bulunmamaktadır. Fakat gargara yaparken bu işlem için kullanılan su yutulduğu takdirde orucun bozulması kaçınılmaz bir durumdur.

Gargara yapmak oruca zarar verir mi?

Gargara yapma esnasında suyun yutulmamasına büyük özen gösterilmesi, orucun zarar görmemesi yönünden büyük önem arz eder. Eğer gargara esnasında su yutulursa, boğazdan inip mideye ulaşım sağlarsa maalesef ki oruç bozulmaktadır. Oruçluyken gargara yapmak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da değindiği noktalardan biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması göz önünde bulundurulduğunda oruçlu olan bir kimse ağız temizliği yönünden gargara yaparken yutarsa orucu bozulur ama o su yutulmadan tükürülürse oruç açısından herhangi bir zararı yoktur.