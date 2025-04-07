Gasp şüphelisi 2 kişi yakalandı

Olay, Erzincan merkez Nermi Tombul Caddesi Üzümlü durakları civarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki kişinin saldırısına uğrayıp darp edildiğini ve 4 bin TL parası ile cep telefonunun gasp edildiğini belirten yaralı şahıs polise şikâyette bulundu. Olay yerinde şikâyetçi olan şahıs daha sonra ambulansla tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Eşkalleri ve kimlik bilgileri tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Şüphelilerin olay yerinden ayrıldıkları otomobil Ersevenler Mahallesinde park halinde bulunurken kısa süre sonra kendileri de yakalandı.

S.B., ve Ö.K., isimli 2 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır