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Gaza fazla basınca motosiklet ön kaldırarak ileri fırladı, yoldan geçen kadına çarptı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir motorlu, gaza fazla basınca ön kaldırarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Gaza fazla basınca motosiklet ön kaldırarak ileri fırladı, yoldan geçen kadına çarptı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir motorlu, gaza fazla basınca ön kaldırarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. O sırada motosiklet sokakta yürüyen bir kadına çarparken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre gaza gerekenden fazla basan bir motosiklet sürücüsü, motosikletin ön kaldırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Adam, yola savrulurken, motosiklet o sırada yoldan geçen kadına çarptı. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gaza fazla basınca motosiklet ön kaldırarak ileri fırladı, yoldan geçen kadına çarptı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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