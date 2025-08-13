Gazete temsilciliğine silahlı saldırı; 1 gözaltı

Evrensel Gazetesi’nin Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki İzmir Temsilciliği'ne, saat 01.30 sıralarında silahlı saldırıda bulunuldu. Gazetenin bürosunun dış tabelasına peş peşe toplam 7 el ateş edildi. 2 kişi oldukları belirlenen saldırganlar kaçtı. Saldırı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerin İsa C. ve İbrahim Halil B. olduğu belirlendi. Polis şüphelilerden İbrahim Halil B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayda silahı kullandığı belirlenen İsa C.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirlendi.

Polis gazetenin bürosunda inceleme de yaptı. Polisin ifadesine başvurduğu gazetenin İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olay sırasında gazete bürosunda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

'OLAYIN GEREKÇESİNİ BİZ DE ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİZ'

Gazetenin İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, "Kameralardan gördüğümüz kadarıyla 1 kişi elinde navigasyon cihazıyla gazetenin adresini bulmuş. Kapıda gazetenin ismi ve amblemi var. Hedef gözeterek oraya bir şarjör boşaltmış. Geldiği sokaktan kaçarak gidiyor. Polisten öğrendiğim bilgiye göre 1 şüpheli gözaltında, 1 kişi de aranıyor. Aranan kişi tetikçi. Olayın gerekçesini biz de anlayabilmiş değiliz. Haberlerle ilgili olabilir. Soruşturma sonrası ortaya çıkacaktır" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır