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Gazeteci Adem Metan Ağrı Dağı’nın zirvesine Filistin bayrağı dikti! "Bir halkın acısı bu kadar görünmez olamaz"

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabında Ağrı Dağı’nın zirvesine Filistin bayrağı diktiğini paylaştı. Metan, paylaşımına "Bir halkın acısı bu kadar görünmez olamaz" notunu düştü.

Gazeteci Adem Metan Ağrı Dağı’nın zirvesine Filistin bayrağı dikti! "Bir halkın acısı bu kadar görünmez olamaz"

Gazeteci Adem Metan, Ağrı Dağı’nın zirvesine Filistin bayrağı dikti. Sosyal medya hesabı X'te paylaşım yapan Metan, kendisine eşlik eden ekibiyle birlikte beş günde Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktıklarını belirtti.

"İNSANLIK, MERHAMET ÜZERİNE KURULUDUR"

Adem Metan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Beş gün, binlerce adım ve nefes daraldıkça inatla ilerleyen bir ekip…

Türkiye’nin en yüksek dağı: Ağrı Dağı’nın zirvesine, 5137 metreye Filistin bayrağını diktim. Çünkü, bir halkın acısı bu kadar görünmez olamaz.
Nurettin Topçu’nun dediği gibi: “İnsanlık, merhamet üzerine kuruludur.”

Filistin için, insanlık için zulmün karşısında ve ölen masum çocukların sesi olabilmek adına çıktığımız bu yolda; bizi takip edip destekleyen herkese teşekkür ederim."

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı Filistin gazeteci
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