Gazeteci Ahmet Reha Öz, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Olay, gündüz saatlerinde Didim ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi 3110 Sokak'taki Denizli Öğretmenler Sitesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan gazeteci Ahmet Reha Öz'e telefonla ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

GAZETECİ REHA ÖZ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Öz'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öz'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Öz'ün ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

CUMHURİYET'TE ÇALIŞTI, HÜRRİYET'TE HABER MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

1970 - 1985 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra 1985-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde haber müdürlüğü görevini yapan Öz'ün, emekli olduktan sonra Didim'e yerleştiği öğrenildi. .

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır