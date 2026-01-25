HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gazeteci Ahmet Reha Öz, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde, yakınlarının haber alamadığı gazeteci Ahmet Reha Öz (79), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Öz, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde uzun yıllar çalışmış ve haber müdürlüğü yapmıştı.

Gazeteci Ahmet Reha Öz, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Olay, gündüz saatlerinde Didim ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi 3110 Sokak'taki Denizli Öğretmenler Sitesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan gazeteci Ahmet Reha Öz'e telefonla ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Gazeteci Ahmet Reha Öz, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu 1

GAZETECİ REHA ÖZ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Öz'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öz'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Öz'ün ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Gazeteci Ahmet Reha Öz, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu 2

CUMHURİYET'TE ÇALIŞTI, HÜRRİYET'TE HABER MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

1970 - 1985 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra 1985-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde haber müdürlüğü görevini yapan Öz'ün, emekli olduktan sonra Didim'e yerleştiği öğrenildi. .

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD duyurdu: Gaziantep'te 4.1 şiddetinde depremAFAD duyurdu: Gaziantep'te 4.1 şiddetinde deprem
DMM, 'ek sınav ve mülakat' iddialarını yalanladıDMM, 'ek sınav ve mülakat' iddialarını yalanladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
vefat Cumhuriyet Gazetesi Hürriyet Gazetesi gazeteci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Hesap değiştiren karar Yargıtay'dan geldi

Hesap değiştiren karar Yargıtay'dan geldi

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.