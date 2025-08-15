Gazeteci Figen Batur hayatını kaybetti

Türk basınının deneyimli kalemlerinden Figen Batur, hayata veda etti. Hürriyet Gazetesi'nde uzun yıllar yazarlık yapan Batur'un vefat haberi, gazeteci Ertuğrul Özkök tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Özkök, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara kızı Figen Batur'u kaybettik" ifadelerini kullandı. Batur'un vefatı, basın camiasında derin üzüntü yarattı.

Figen Batur, sadece gazetecilik alanındaki çalışmalarıyla değil, edebiyatçı Enis Batur'un eski eşi ve Sarp Batur'un annesi olmasıyla da tanınıyordu. Ankara'da başlayan hayat yolculuğu, onu Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri haline getirdi.

Hürriyet Gazetesi'ndeki yazılarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Batur, özellikle toplumsal konulara duyarlılığı ve eleştirel bakış açısıyla tanınıyordu.

TAZİYE MESAJLARINI PAYLAŞTILAR

Batur'un ani vefatı, sevenlerini ve meslektaşlarını derinden etkiledi. Sosyal medyada birçok gazeteci ve yazar, Batur'un ardından taziye mesajları yayınladı. Meslektaşları, Batur'u, zeki, çalışkan ve dürüst bir gazeteci olarak tanımlarken, onun Türk basınına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Figen Batur'un cenaze töreniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ailesi ve yakınları, törenin detaylarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacak. Batur'un cenazesinin, Ankara'da düzenlenmesi ve aile kabristanına defnedilmesi bekleniyor. Figen Batur, arkasında bıraktığı eserler ve anılarla yaşamaya devam edecek.