HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gazeteci Figen Batur hayatını kaybetti

Türk gazeteciliğinin önemli isimlerinden Figen Batur hayatını kaybetti. Batur'un vefatı, sevenlerini ve basın camiasını yasa boğdu. Cenaze töreniyle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

Gazeteci Figen Batur hayatını kaybetti
Devrim Karadağ

Türk basınının deneyimli kalemlerinden Figen Batur, hayata veda etti. Hürriyet Gazetesi'nde uzun yıllar yazarlık yapan Batur'un vefat haberi, gazeteci Ertuğrul Özkök tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Özkök, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara kızı Figen Batur'u kaybettik" ifadelerini kullandı. Batur'un vefatı, basın camiasında derin üzüntü yarattı.

Figen Batur, sadece gazetecilik alanındaki çalışmalarıyla değil, edebiyatçı Enis Batur'un eski eşi ve Sarp Batur'un annesi olmasıyla da tanınıyordu. Ankara'da başlayan hayat yolculuğu, onu Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri haline getirdi.

Hürriyet Gazetesi'ndeki yazılarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Batur, özellikle toplumsal konulara duyarlılığı ve eleştirel bakış açısıyla tanınıyordu.

TAZİYE MESAJLARINI PAYLAŞTILAR

Batur'un ani vefatı, sevenlerini ve meslektaşlarını derinden etkiledi. Sosyal medyada birçok gazeteci ve yazar, Batur'un ardından taziye mesajları yayınladı. Meslektaşları, Batur'u, zeki, çalışkan ve dürüst bir gazeteci olarak tanımlarken, onun Türk basınına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Figen Batur'un cenaze töreniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ailesi ve yakınları, törenin detaylarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacak. Batur'un cenazesinin, Ankara'da düzenlenmesi ve aile kabristanına defnedilmesi bekleniyor. Figen Batur, arkasında bıraktığı eserler ve anılarla yaşamaya devam edecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem!Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem!
İnsanlık ölmemiş dedirten hareket! "Çok duygulandım"İnsanlık ölmemiş dedirten hareket! "Çok duygulandım"

Anahtar Kelimeler:
gazeteci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken fotoğraf çekildik

Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken fotoğraf çekildik

Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldürdüler!

Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldürdüler!

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.