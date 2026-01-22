Yeni dönem başlıyor: Elon Musk'tan "10 saniye" müjdesi! Böyle duyurdu...

Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI'ın metin ve görsel komutlardan video ve görüntü oluşturabilen aracı Grok Imagine, artık çok daha iyi ses ve görsellerle 10 saniyelik videolar oluşturabiliyor. Elon Musk bu haberi bir X kullanıcısının gönderisini yeniden paylaşarak duyurdu.

Söz konusu X kullanıcısı, xAI'ın Grok Imagine'da 10 saniyelik video oluşturma özelliğini kullanıma sunduğunu, genel olarak büyük iyileştirmeler kaydedildiğini, çok daha iyi video kalitesi ve temiz, net ses sunulduğunu yazdı. Ayrıca bir zamanlayıcı seçeneğinin henüz mevcut olmadığını, tam sürümün ise yakında kullanıma sunulmasının beklendiğini söyledi.

İŞTE MUSK'IN SÖZLERİ

Musk ise bu sözleri alıntılayıp "Grok Imagine artık daha iyi video ve çok daha iyi ses ile 10 saniyelik videolar yapıyor" ifadelerini kullandı.