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  4. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Twitter hesabı için erişim engeli talebi olduğunu iddia etti!

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Twitter hesabı için erişim engeli talebi olduğunu iddia etti!

02.04.2025 22:05
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Türkiye'de 700'den fazla hesaba erişim engeli talebi geldiğini duyuran Twitter, geçtiğimiz günlerde mahkeme kararlarına itiraz ettiklerini açıklamıştı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, hesabına erişim engeli talebi olduğunu iddia etti.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Twitter hesabı için erişim engeli talebi olduğunu iddia etti!

Twitter (x), Türkiye'de 700'den fazla hesaba erişim engeli talebi geldiğini duyurmuştu. X'ten yapılan açıklamada "BTK'nın Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz" ifadeleri yer almıştı.

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İDDİA: "HESABIMA ERİŞİM ENGELİ TALEP EDİLDİ"

İbrahim Haskoloğlu, kendisine gelen maili paylaşarak İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin boykot soruşturması haberini ve CHP Lideri Özgür Özel'in açıklamalarını paylaştığı için hesabına erişim engeli talep edildiğini söyledi.

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Haskoloğlu, yaptığı açıklamada "Eğer Twitter haber hesaplarını kapatırsa tüm vatandaşlardan talebim Elon Musk'ı ve Tesla'sını boykot edin. Ben bugüne kadar sizlerin sesi olmaya çalıştım eğer bunu yapabilirlerse herkesin sesini tamamen keserler. " dedi.

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İbrahim Haskoloğlu
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