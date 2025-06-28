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Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy'de gözaltına alındı

Gazeteci İrfan Değirmenci, Kadıköy'de yer alan Yoğurtçu Parkı’nda forum düzenlemek isteyen grupla birlikte gözaltına alındı.

Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy'de gözaltına alındı
Mustafa Fidan

İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı’nda forum düzenlemek isteyen ve aralarında gazeteci İrfan Değirmenci'nin de bulunduğu gruba polis müdahale etti.

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POLİS KALABALIĞA MÜDAHALE ETTİ, DEĞİRMENCİ GÖZALTINA ALINDI

Odatv.com'da yer alan haberdeki görüntülerde, yaklaşık 40-50 kişilik grubun etrafının polis ekipleri tarafından sarıldığı görüldü. Değirmenci, gruptaki diğer kişilerle beraber gözaltına alındı.

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"DİNLEMEYE GELENLERDEN ÇOK POLİS MEMURU VAR"

Yaklaşık bir saat önce parktan paylaşım yapan Değirmenci videoda, "Dinlemeye gelenlerden çok polis memuru var. Onlar da kendilerine verilen talimat gereği hazır durumdalar. Yasaklı kelimler var. Valiliğin kararı var, bu hafta sonu söylemesi yasak kelimeler var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kadıköy İrfan Değirmenci gazeteci
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