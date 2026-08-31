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Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı talimatı! Soruşturma başlatıldı

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, televizyon yayınındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Öztürk’ün gözaltına alınarak 1 Eylül’de SEGBİS üzerinden hazır edilmesi için talimat yazıldığı belirtildi.

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı talimatı! Soruşturma başlatıldı
Mehmet Hazar Gönüllü

Gazeteci Kemal Öztürk’ün NTV’de katıldığı programda, Suriye’deki Arap Alevilerini kastettiği öne sürülen ifadeleri üzerine Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma kapsamında müştekilerin beyanları alındı.

GÖZALTINA ALINMASI İÇİN TALİMAT

Öztürk’ün gözaltına alınarak 1 Eylül 2026 tarihinde SEGBİS üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı bildirildi.

SÖZLERİNİN ÇARPITILDIĞINI SÖYLEDİ

Öztürk, daha önce yaptığı açıklamada sözlerinin bağlamından koparıldığını belirterek, “Buradan ‘katliam istediğim’ manası çıkartmak en hafif deyimle kötü niyetli bir tutumdur” ifadelerini kullandı. Öztürk, halkların etnik köken ve inanç ayrımı yapılmaksızın barış içinde birlikte yaşamasını savunduğunu belirtti.

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı talimatı! Soruşturma başlatıldı 1

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Öztürk soruşturma
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