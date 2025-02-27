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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sözleri gündem oldu: "Devlet Bahçeli Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli"

27.02.2025 20:38
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Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Canlı yayında konuşan Ersoy, "Tarihi çağrıyı yapan Devlet Bahçeli Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sözleri gündem oldu: "Devlet Bahçeli Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli"

İmralı'yı üçüncü kez ziyaret eden DEM Parti heyeti, ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan, "PKK kendini lağvetmeli. Tüm gruplar silah bırakarak kendini feshetsin" dedi. Terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından açıklamanın yapıldığı toplantıyı da takip eden gazeteci Mehmet Akif Ersoy'da dikkat çeken bir çıkış geldi.

"NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLMELİ"

Habertürk TV Ana Haber Bülteni'nde konuşan Ersoy, geçtiğimiz aylarda terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a "Buyursun, örgütün tasfiye edildiğini, terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin" diyerek çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi gerektiğini söyledi.

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Ersoy, "Bunun bitmesine yol açacak büyük adımı, büyük de risk alarak attığı için, bizim artık bir arada olmamıza atıf yapan, çağrıyı yapması hasebiyle, neden Nobel Barış Ödülü Sayın Bahçeli'ye verilmesin? Sayın Bahçeli bu cümleyi kurduğunda MHP'liler bile durup "Biz bunu nasıl anlatacağız?" dediler. Tarihi çağrıyı yapan Bahçeli Nobel'e aday gösterilmeli. Neden Bahçeli Nobel Barış Ödüsü Bahçeli'ye verilmesin, bu teklif edilmesin. Bu uluslararası anlamda da çok büyük bir mesele bu." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Mehmet akif Ersoy
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