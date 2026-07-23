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Gazeteci restoranda vurularak öldürüldü! Son paylaşımı dikkat çekti

Meksika'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden gazetecinin, olaydan kısa süre önce yaptığı paylaşım dikkat çekti. Yetkililer cinayetin tüm yönleriyle soruşturulacağını açıkladı.

Gazeteci restoranda vurularak öldürüldü! Son paylaşımı dikkat çekti

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bir gazeteci, restoranda yemek yediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Yerel polisin açıklamasına göre, gazeteci Francisco Alejandro Leyva, Oaxaca eyaletinin başkentine bağlı San Pablo Etla kasabasındaki restoranda kahvaltı yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda gazeteci Leyva olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kadın da yaralandı.

Oaxaca Valisi Salomon Jara, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada cinayeti kınadı.

Jara, eyalet savcılığına soruşturmanın ifade özgürlüğüne karşı işlenen suçlardan sorumlu federal makamlarla koordinasyon içinde yürütülmesi talimatını verdiğini belirtti.

Gazeteci restoranda vurularak öldürüldü! Son paylaşımı dikkat çekti 1

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün verilerine göre, Leyva, Meksika'da 2026 yılında suikasta kurban giden yedinci gazeteci oldu.

Leyva'nın Facebook'taki haber sayfasında yaptığı son paylaşımda, yerel yetkililerin de katıldığı Guelaguetza Festivali'nin organizasyonuna yönelik eleştirilere yer verildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Meksika gazeteci
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