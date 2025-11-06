HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gazeteciler Şaban Sevinç, Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazıldı. Emniyette ifadeleri alınan 5 gazeteci ‘Yurtdışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Gazeteciler Şaban Sevinç, Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı "yalan bilgiyi alenen yayma", "suç örgütüne yardım etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği ifade edildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Başsavcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde gazeteciler Yalçın, Oğhan, Sevinç ve Çolak, polis ekiplerince ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

Gazeteciler Şaban Sevinç, Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır adli kontrolle serbest bırakıldı 1
Yavuz Oğhan

Emniyete gönderilen talimat yazısında, şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın soruşturma kapsamında "yalan bilgiyi alenen yayma" ile "bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme" suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi.

Gazeteciler Şaban Sevinç, Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır adli kontrolle serbest bırakıldı 2
Soner Yalçın

Bu kapsamda şüpheliler hakkında sosyal medya ve açık kaynak araştırmasında, örgüt elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ve suç örgütünün lehine paylaşımları tespit edildiği aktarılan yazıda, örgütün basın ayağını yürüten örgüt yöneticisi Murat Ongun ve onun emir, talimatıyla hareket eden Emrah Bağdatlı'yla birliktelikleri, MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde bulunan haklarındaki iddialar kapsamında şüphelilerin ifadelerinin alınması ve evrakın acele gönderilmesinin istendiği belirtildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ‘Yurtdışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi
Çevreyi kirleten firmalara ceza yağdı!Çevreyi kirleten firmalara ceza yağdı!

Anahtar Kelimeler:
Ruşen Çakır Soner Yalçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.