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Gazetecinin dünyası başına yıkıldı! Haber için olay yerine gitmişti...

Ankara'da bir gazeteci kaza haberi yapmak üzere olay yerine gitti. Fakat gazeteci karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Kazayı yapan kişinin 19 yaşındaki oğlu olduğunu öğrenen gazeteci, oğlunun 50 metre takla atarak kaza yaptığını aktardı.

Gazetecinin dünyası başına yıkıldı! Haber için olay yerine gitmişti...

Ankara'da gazetecilik yapan Hakan Sarıbıyık habere gittiği olay yerine yaşadıkları karşısında şoke oldu. Sarıbıyık, kaza yapanın oğlu olduğunu gördü.

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KAZA YAPANIN OĞLU OLDUĞUNU GÖRDÜ

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Gazeteci Hakan Sarıbıyık, Ankara-Samsun yolu üzerinde bir kaza ihbarı alarak olay yerine doğru yola çıktı. Olay yerine varan Sarıbıyık, kazayı yapan kişinin 19 yaşındaki oğlu Baki Sarıbıyık olduğunu gördü. 06 FA 020 plakalı Fiat marka araç ile kaza yapan oğlu Baki'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekiplerinden bilgi alan Hakan Sarıbıyık, oğlunun Elmadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını öğrendi.

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AYNI NOKTADA KUZENİ VE ENİŞTESİNİ KAYBETMİŞ

Daha sonra işini yapmak için görüntü çeken Hakan Sarıbıyık, aynı noktada daha önce de amcasının kızı ve eniştesini kaybettiğini söyledi. Sarıbıyık, kazanın gerçekleştiği noktada sürekli kaza meydana geldiğini ve bu konuda yetkililerden yardım beklediğini de dile getirdi.

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"50 METRE TAKLA ATARAK BURAYA GELMİŞ"

Olayı anlatan gazeteci Hakan Sarıbıyık, "Olay yerine geldim kaza var diye. Bir baktım oğlum kaza yapmış, aracı takla atmış. Arka camdan çıkmış. Sürekli bu Samsun Yolu'nda kazalar oluyor. Yakınlarımızı kaybettik. Daha geçenlerde amcamın kızını, damadını kaybettik. Bugün de oğlum kaza yapmış. Samsun yolundan çıkmış, 50 metre takla atarak buraya gelmiş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara gazeteci
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