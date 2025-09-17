HABER

Gazetecinin sorusu Trump'ı kızdırdı... "Seni Başbakanınıza söyleyeceğim"

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralyalı gazetecinin 'servet' sorusu karşısında sinirlendi. Avustralya’nın kendisiyle iyi geçinmek istediğini vurgulayan Trump, gazeteciyi Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’e şikayet etmekle tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile kazancıyla ilgili sorular soran Avustralyalı gazeteci John Lyon arasında yaşanan gerginlik gündem yarattı.

"NE KADAR ZENGİNLEŞTİNİZ?" DİYE SORUNCA...

Lyons’un ''Beyaz Saray’a döndüğünüzden beri ne kadar zenginleştiniz?'' sorusuna kızan ABD Başkanı, aile işlerini çocuklarının yürüttüğünü vurgulayarak, "Bence şu anda Avustralya'ya çok zarar veriyorsunuz ve onlar benimle iyi geçinmek istiyor.'' ifadelerinde bulundu.

''AVUSTRALYA BAŞBAKANINA SENDEN BAHSEDECEĞİM''

Açıklamalarına devam eden Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile çok yakında görüşeceğini belirterek, "Ona senden bahsedeceğim. Çok kötü bir üslup kullandın." dedi.

Gazetecinin sorusu Trump ı kızdırdı... "Seni Başbakanınıza söyleyeceğim" 1

BBC’nin haberine göre, gazetecinin başka bir soruya geçmeye çalışması üzerine Trump, ''sessiz'' işareti yaptı ve başka bir gazeteciyle konuşmak üzere uzaklaştı.

Olayın ardından konuşan gazeteci ise, Trump’ın davranışını 'absürt' olarak nitelerken, soruların hakaret içeren ve kışkırtıcı bir şekilde sorulmadığını ekledi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd gazeteci
