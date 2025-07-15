Gazi Köksal: "15 Temmuz gecesi Türk milleti tarih yazdı"

Şehit Osman Tepesi’nde gerçekleşen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Duaların edilmesinin ardından il protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Gazi Selami Köksal, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Köksal, 15 Temmuz gecesi tek vücut olan Türk milletinin destan yazdığını vurgulayarak, hain darbe girişiminin cesur millet tarafından bertaraf edildiğini belirtti. Köksal, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.

Şehit Osman Tepesi’nde anma töreniyle başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Cumhuriyet Caddesi’ndeki 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin açılışıyla devam edecek.

(İHA)