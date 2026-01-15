HABER

Gazi olduğu durakta canına kıydı! 'Kumar oynayan hayatıyla kumar oynar'

Kayseri’de terör gazisi Ferdi Çatal, yaşadığı kumar borcu ve bağımlılık nedeniyle bunalıma girdi. Çatal, gazi olduğu durakta yaşamına son verdi. Çatal’ın cenazesinin memleketi Kastamonu’da toprağa verileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında gazi olan Ferdi Çatal, iddiaya göre, kumar borcu dolayısıyla bunalıma girdi. Sabah saatlerinde gazi olduğu durağa gelen Çatal, burada intihar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Gazi Ferdi Çatal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Çatal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

"HER ŞEY 'BİR SEFERDEN BİR ŞEY OLMAZ' DİYE BAŞLADI"

İntihar etmeden önce veda videosu çeken Çatal, "Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Bunu öğrendim. Ben de yolun sonuna geldim. Ailemle, herkesle aram bozuldu. Ben gaziyim, itibarımı kaybettim. Her şey "bir seferden bir şey olmaz" diye başladı. Ne yazık ki bağımlısı oldum" dedi.

KASTAMONU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan, intihar eden Gazi Ferdi Çatal'ın, memleketi Kastamonu'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

