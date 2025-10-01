Gaziantep 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gece ise en düşük sıcaklık 13°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %57. Gündüz nem %28, akşam %40, gece ise %63 seviyelerine yükselecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde süreceği öngörülüyor. 2 Ekim Perşembe günü hava az bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 13°C olarak tahmin ediliyor. 3 Ekim Cuma günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 13°C civarında olacak. 4 Ekim Cumartesi günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 13°C olarak bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece 12°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 26-27°C arasında kalacak. Gece sıcaklık ise 12-13°C arasında değişecek. Gündüz saatlerinde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olması dikkate alınmalı. Bu nedenle, dışarıda geçireceğiniz zaman için bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

Rüzgar hızları 12-15 km/saat arasında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Bu seviyedeki rüzgarlar açık hava etkinliklerini olumsuz etkilemeyecek. Nem oranları sabah saatlerinde %57, gündüz %28, akşam %40 ve gece %63 seviyesinde bulunacak. Genel olarak hava koşulları kuru ve rahatlatıcı olacak.

Hava koşulları açık ve güneşli kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olduğu unutulmamalıdır. Güneş ışınlarının etkisiyle ultraviyole (UV) seviyeleri gündüz saatlerinde artabilir. Bu nedenle, güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak önerilir.

Sonuç olarak, Gaziantep'te 1 Ekim 2025 Çarşamba günü ve sonraki günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 26-27°C, gece ise 12-13°C arasında değişiklik gösterecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesinin farkında olunmalı ve hazırlıklı olunmalıdır.