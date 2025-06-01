Gaziantep 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Rüzgarlı bir gün bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 35°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklardan korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmalısınız. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzun su dengesini sağlamalısınız.

Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Evde veya iş yerinde klima ya da vantilatör kullanarak ortamı serin tutabilirsiniz. Ağır yemeklerden kaçınmalı, hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih etmelisiniz.

Bu önlemler, sıcak hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Aynı zamanda yaz aylarını daha konforlu geçirmenizi sağlar.