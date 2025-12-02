Gaziantep 02 Aralık Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 17°C olacak. En düşük sıcaklık ise 4°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %75 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 9.8 km/saat ölçülecek. Gün doğumu saati 07:26'dır. Gün batımı 17:13 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve az bulutlu geçecek. 3 Aralık Çarşamba günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 6°C arasında değişecek. 4 Aralık Perşembe günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 7°C arasında seyredecek. 5 Aralık Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 8°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca hafif yağışların görülmesi muhtemeldir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Mevsime uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüz güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 5 Aralık Cuma günü hafif yağmur beklendiğinden, dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmalısınız.