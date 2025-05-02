Gaziantep 02 Mayıs Cuma hava durumu: Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu ılıman ve rahatlatıcı olacak. Sıcaklık 24°C, düşük sıcaklık ise 9°C olarak ölçülecek. Güneşli ve bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

3 Mayıs Cumartesi günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. 4 Mayıs Pazar günü, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülecek. Sıcaklık 26°C'ye kadar yükselebilir. 5 Mayıs Pazartesi günü, yüksek bulutların arasından güneş görünecek. Sıcaklık yine 24°C civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir.

Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca şapka takmak da önerilir. Hava koşulları genellikle ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.