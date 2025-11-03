Gaziantep 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Yüksek bulutlar arasında güneş görünmektedir. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında olacaktır. Gece sıcaklıklarının ise 13°C seviyelerinde olması beklenmektedir. Nem oranı %22 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı 8.4 km/sa seviyesinde olacaktır. Gün doğumu saati 06:56'dır. Gün batımı ise 17:31'de gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 4 Kasım Salı günü parçalı bulutlu ve ılık bir hava hakim olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 12-18°C arasında değişecektir. Gece sıcaklıkları 12-13°C olarak tahmin edilmektedir. 5 Kasım Çarşamba günü puslu güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında olacaktır. 6 Kasım Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece ise 13°C seviyelerinde olacaktır. 7 Kasım Cuma günü puslu güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacaktır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulmaktadır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği unutulmamalıdır. Özellikle sabahları serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıklar artacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek de gereklidir. Rüzgar hızının hafif olacağı tahmin edilmektedir. Açık hava etkinliklerinde rahatsızlık yaratmayacaktır.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacaktır. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Gündüzleri güneş ışınlarının etkisini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almak önemlidir.