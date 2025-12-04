Gaziantep 04 Aralık Perşembe hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hafif bir pus görülebilir. Ancak gün boyunca gökyüzü tamamen açık kalacak. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esecek. Öğle saatlerinde sıcaklık daha yüksek hissedilecek. Akşam saatlerinde ise hava serinleyecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 5 Aralık Cuma günü hava kapalı olacak. Sıcaklıkların en yüksek 15°C, en düşük 10°C olması tahmin ediliyor. 6 Aralık Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların en yüksek 16°C, en düşük 9°C seviyelerinde seyredeceği öngörülmektedir. 7 Aralık Pazar günü ise daha soğuk bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların en yüksek 12°C, en düşük 6°C olması bekleniyor.

Bu dönemde ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı uygun giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz güneş ışığından faydalanmak da gerekli. Akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler bulundurulmalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak planları esnek tutmak önemlidir. Gerektiğinde kapalı alanlarda vakit geçirmek sağlıklı bir tercih olacaktır.