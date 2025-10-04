HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 04 Ekim Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Gaziantep 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı %50 civarında yapılacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 5 Ekim Pazar günü sıcaklıkların 30°C'ye ulaşması bekleniyor. 6 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Bu süreçte hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçireceklerin, güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gerekir. Bol su içmek de zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Gerekirse ara vermek ve serinlemek için gölge alanlara sığınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmayı fark edince sağa çektiler ama... Dronu hesaba katmadılarJandarmayı fark edince sağa çektiler ama... Dronu hesaba katmadılar
Türkiye'den Trump’ın 'Gazze' planına Hamas’ın yanıtı hakkında açıklamaTürkiye'den Trump’ın 'Gazze' planına Hamas’ın yanıtı hakkında açıklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.