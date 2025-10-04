Gaziantep 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı %50 civarında yapılacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 5 Ekim Pazar günü sıcaklıkların 30°C'ye ulaşması bekleniyor. 6 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Bu süreçte hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçireceklerin, güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gerekir. Bol su içmek de zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Gerekirse ara vermek ve serinlemek için gölge alanlara sığınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.