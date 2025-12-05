HABER

Gaziantep 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 18°C civarında, gece ise 8°C seviyelerine düşecek. Hafta sonu ise 6 ve 7 Aralık'taki yağışlı hava koşulları, sıcaklıkların 15°C ve 13°C seviyelerinde seyretmesine neden olacak. Serin saatlerde dikkatli olunmalı. Kronik rahatsızlığı olanlar için tedbir almak, kaygan zeminlerde dikkatli olmak önem taşıyor. Uygun giyinmek sağlığı koruyabilir.

Hazar Gönüllü

Gaziantep'te 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 18°C civarında. Gece ise sıcaklık 8°C seviyelerinde olacak. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Hafta sonu, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde hava koşullarında değişiklikler olacak. Cumartesi günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 15°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Pazar günü kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıkların ise 13°C seviyelerinde olacağı öngörülüyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin hava için dikkatli olunmalıdır. Yağışlı havalarda uygun kıyafetler giyilmesi ve şemsiye bulundurulması faydalı olacaktır. Trafik koşullarının yağış nedeniyle olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Yola çıkarken ekstra dikkatli olunmalıdır.

Mevsim geçişlerinde ani sıcaklık değişimleri yaşanabilir. Kronik rahatsızlığı olanların daha tedbirli olması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysilerin tercih edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, evlerde su sızıntılarına karşı önlem almak gerekli. Dışarıda kaygan zeminlere karşı dikkat edilmesi önem taşıyor.

Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korur. Gerekli önlemleri almak günlük aktiviteleri daha rahat hale getirir. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda vardır.

