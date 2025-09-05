HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, güneşli ve sıcak bir gün olarak öngörülmektedir.

Gaziantep 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Gaziantep'te 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, güneşli ve sıcak bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 6 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığının 34°C, 7 Eylül Pazar günü ise 31°C civarına düşmesi öngörülmektedir. Bu sıcaklıklar, yazın son günlerinde Gaziantep'te tipik olarak görülen değerlerdir.

Böylesi sıcak günlerde, vücut ısısını dengelemek için bol su tüketimi önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında gölgede kalmak veya kapalı alanlarda bulunmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, geniş kenarlı bir şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü kullanmanız önerilir. Ayrıca, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak, daha hafif ve sindirimi kolay besinleri tercih etmek sindirim sisteminin aşırı yüklenmesini engeller.

Sıcak havalarda, baş dönmesi veya halsizlik gibi belirtiler görüldüğünde derhal serin bir ortama geçmek önemlidir. Yüksek sıcaklıkların, elektrikli cihazların aşırı ısınmasına neden olabileceğini unutmamak gerekir. Gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutarak enerji tasarrufu sağlanabilir ve olası yangın riskleri azaltılabilir.

Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceği de hatırlanmalıdır. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak, olası yangınların önüne geçmek açısından önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?
'Dolar Adam' öldürüldü!'Dolar Adam' öldürüldü!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Meteoroloji’den üçlü alarm!

Meteoroloji’den üçlü alarm!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.