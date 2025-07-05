Gaziantep 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 34°C, en düşük sıcaklık 21°C olarak bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 11 km hızla esecek. Nem oranı ise %20 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. 6 Temmuz Pazar günü en yüksek sıcaklık 38°C olacak. 7 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 39°C’ye ulaşacak. Bu artışla birlikte nem oranı %11 ile %15 arasında değişmesi öngörülüyor.

Sıcak havalarda öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmemek faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su tüketmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanların sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları daha sağlıklı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceğini unutmayın. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçının.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, vücut sağlığınızı korumak için bu önerilere dikkat etmeniz önemlidir.