Gaziantep 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 6 Ekim Pazartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 29°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 13°C seviyelerine inecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esmeye başlayacak. Hızı saatte yaklaşık 12 km olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %43, gündüz %23, akşam %31 ve gece %50 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 7 Ekim Salı günü sıcaklık 28°C olacak. 8 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 26°C'ye düşecek. 9 Ekim Perşembe günü hava 22°C olacak. 10 Ekim Cuma günü sıcaklık tekrar 25°C civarına yükselecek. Bu günlerde hava açık ve güneşli kalacak.

Bu süreçte hava şartları genel olarak açık kalmaya devam edecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi söz konusu. Dışarı çıkmadan önce uygun kıyafetler tercih edilmesi önemlidir. Gündüz sıcaklıklar artacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de önerilmektedir. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Açık alanlarda rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalıyız. Tedbirli olmak her zaman önemlidir.