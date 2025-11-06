HABER

Gaziantep 06 Kasım Perşembe hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 26°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 14°C civarında seyredecek. 7 Kasım Cuma'dan 9 Kasım Pazar'a kadar benzer hava koşulları devam edecek. Aşırı rüzgar beklenmiyor, bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. İşte detaylar...

Gaziantep'te 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu, açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 26°C civarında. Gece ise en düşük sıcaklık 14°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %60 seviyesinde. Rüzgar hızı 1.5 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:02, gün batımı ise 17:31 olarak hesaplandı.

7 Kasım Cuma'dan 9 Kasım Pazar'a kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 28°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 10°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu tarihlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farkları yaşanabilir. Sabahları serin olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıktığınızda bir kat daha fazla giyinmek faydalı olabilir. Gün ilerledikçe katları çıkararak rahatlayabilirsiniz.

Gün boyunca güneşli hava, ultraviyole (UV) ışınlarını artırabilir. Dışarıda zaman geçirirken, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Şapka takmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığınız açısından gereklidir.

Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Rüzgarın yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Buna dikkat ederek açık hava etkinliklerinizi planlayın. Hava durumunu güncel olarak kontrol etmekte fayda var.

Hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu günlerde açık hava etkinlikleri ve günlük aktiviteler için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık farklarına dikkat edin. Uygun kıyafet seçimleri yapmalı ve güneş ışınlarından korunmalısınız.

