Gaziantep 07 Ekim Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve ılık olacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 16°C'ye düşebilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 12 km hızla esecek. Bu koşullar hava durumunu daha keyifli kılacaktır. Nem oranı %64 seviyesinde. Bu, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlamak ideal. Yürüyüş yapmak veya dışarıda vakit geçirmek için mükemmel bir gün.

8 Ekim Çarşamba günü sıcaklıkların 23°C civarında olması bekleniyor. 9 Ekim Perşembe günü ise sıcaklık 18°C'ye düşebilir. Perşembe günü hafif yağmur da olabilir. Bu nedenle yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Cuma günü hava sıcaklıklarının 23°C civarında ve güneşli olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Kat kat giyinmek konforunuzu artıracaktır. Üzerinizi değiştirebileceğiniz bir kat giysi bulundurmanızda fayda var.