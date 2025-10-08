HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

8 Ekim 2025 Çarşamba günü Gaziantep'te hava durumu açıklandı.

Gaziantep 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

8 Ekim 2025 Çarşamba günü Gaziantep'te hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde hafif yağmurlu, sıcaklık 17°C. Gündüz, hafif yağmurlu olacak, sıcaklık 21°C'ye çıkacak. Akşam saatlerinde bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık 17°C olacak. Gece saatlerinde hafif yağmurlu, sıcaklık 15°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Hızı saatte 10-18 km arasında olacak. Nem oranları sabah %69, gündüz %56, akşam %70 ve gece %82 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. 9 Ekim Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 19.8°C ile 30.8°C arasında değişecek. 10 Ekim Cuma günü de hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 20.5°C ile 30.5°C arasında seyredecek.

Bu dönemde Gaziantep'te hava durumu böyle. Hafif yağmurlar ve bulutlu günler bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında değişecek. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Gün içinde sıcaklıklar 20°C’nin üzerinde olacak. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarın güneybatıdan esmesi nedeniyle rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmanız önerilir. Nem oranı yüksek olacağı için bol su içmek önemlidir. Hava koşullarına göre plan yapın. Yağışlı saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak veya önlem almak tavsiye edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye de aralarında! Google AI Plus, 36 yeni ülkede daha kullanıma sunulduTürkiye de aralarında! Google AI Plus, 36 yeni ülkede daha kullanıma sunuldu
Toplam değeri 4 milyar 385 milyon TL! Dev uyuşturucu operasyonuToplam değeri 4 milyar 385 milyon TL! Dev uyuşturucu operasyonu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.