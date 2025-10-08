Gaziantep 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

8 Ekim 2025 Çarşamba günü Gaziantep'te hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde hafif yağmurlu, sıcaklık 17°C. Gündüz, hafif yağmurlu olacak, sıcaklık 21°C'ye çıkacak. Akşam saatlerinde bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık 17°C olacak. Gece saatlerinde hafif yağmurlu, sıcaklık 15°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Hızı saatte 10-18 km arasında olacak. Nem oranları sabah %69, gündüz %56, akşam %70 ve gece %82 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. 9 Ekim Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 19.8°C ile 30.8°C arasında değişecek. 10 Ekim Cuma günü de hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 20.5°C ile 30.5°C arasında seyredecek.

Bu dönemde Gaziantep'te hava durumu böyle. Hafif yağmurlar ve bulutlu günler bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında değişecek. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Gün içinde sıcaklıklar 20°C’nin üzerinde olacak. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarın güneybatıdan esmesi nedeniyle rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmanız önerilir. Nem oranı yüksek olacağı için bol su içmek önemlidir. Hava koşullarına göre plan yapın. Yağışlı saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak veya önlem almak tavsiye edilir.