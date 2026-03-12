Gıda malzemesi yüklü tır refüje girdi: 1 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu üzeri Karahisar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zincir markete ait gıda ürünlerini taşıyan tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki yön tabelalarına çarpıp ardından refüje girdi. Kazada sürücü yaralanırken, dorsesinde taşıdığı gıda ürünleri ise çevreye dağıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise başka bir olumsuzluğun yaşanmaması için kara yolunun bir yönünü trafiğe kapattı. Olay sonrası bölgeye gelen bir başka tıra çevreye dağılan gıda malzemeleri yüklenirken, kaza yapan tırın ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır