Gaziantep 09 Aralık Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu bir atmosferle başlayacak. Sıcaklıklar 6.3°C ile 12.2°C arasında değişirken, rüzgar hızı 6.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde, 10 Aralık'ta hava açık ve güneşli olacak. 11 Aralık ise yer yer sağanak yağmurlara sahne olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve yağmurlu günlerde önlemler almak önemlidir. Seyahatlerinizi hava durumuna göre planlayın.

Gaziantep 09 Aralık Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Taner Şahin

Gaziantep'te 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu bir atmosferle başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 6.3°C ile 12.2°C arasında değişecek. Nem oranı ise %88 civarında olacak. Rüzgar hızı 6.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:32'dir, gün batımı saati ise 17:13 bekleniyor.

İlerleyen günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 10 Aralık Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 5.8°C ile 10.4°C arasında seyredecek. 11 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 11°C arasında olacak. 12 Aralık Cuma günü ise hava bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 5°C ile 12°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde baş koruma için şapka veya bere takmak soğuk algınlığı riskini azaltabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Böylece olumsuz hava koşullarından etkilenmezsiniz.

