Gaziantep 09 Ekim Perşembe hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 16°C civarında olacak. Hava parçalı bulutlu bir şekilde başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C'ye ulaşacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde hava 17°C civarında olacak. Hava az bulutlu bir hal alacak. Gece ise sıcaklık 14°C'ye düşecek. Hava açık kalacak. Rüzgar batı yönünden esecek. Sabah rüzgar hızı 13 km/saat olacak. Gündüz hızı 21 km/saat, akşam ise 19 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gece rüzgar 14 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %78 civarında olacak. Gündüz nem %50, akşam %59, gece %68 seviyelerine yükselecek.

10 Ekim Cuma günü hava az bulutlu olacak. 11 Ekim Cumartesi günü açık hava bekleniyor. 12 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu bir hava durumu yaşanacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 22-24°C arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak yararlı olacaktır. Gündüz hafif yağışlar beklendiğinden şemsiye almanızı öneririm. Su geçirmez bir mont da iyi bir tercih olacaktır. Rüzgar hızlanabileceği için dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almalısınız. Nem oranının yüksek olabileceğini unutmamalısınız. Terlemeden kaynaklanabilecek rahatsızlıklar için uygun kıyafetler seçmelisiniz. Bol su içmek de önemli olacaktır.