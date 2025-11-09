HABER

Gaziantep 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu ılık ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 12°C civarında hissedilecektir. Nem oranı %27 seviyelerinde beklenirken, rüzgar saatte 8 km hızla esecektir. Gelecek günlerde benzer hava koşullarının devam etmesiyle açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem sunulacağı belirtilmektedir. Ancak, güncel hava durumu bilgilerini takip etmek önemlidir.

Gaziantep'te 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu parçalı az bulutlu ve ılıktır. Gündüz hava sıcaklığı 23°C civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 12°C seviyelerine düşecektir. Nem oranı %27 civarında beklenmektedir. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Gelecek günlerde Gaziantep'te hava genel olarak açık ve ılık geçecektir. 10 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığı 23°C civarı olacaktır. 11 Kasım Salı günü ise sıcaklık 21°C seviyelerine düşecektir. Bu dönemde nem oranı %28 civarında olacak. Rüzgarın hızı 9 km/saat olarak öngörülmektedir.

Hava koşullarının ılık ve açık olması, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunar. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken yanınıza bir mont veya ceket almanız faydalıdır. Gün içinde güneş ışınlarına karşı şapka veya güneş gözlüğü kullanmak cilt sağlığınız için önemlidir. Rüzgar hafif essin. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşacaktır.

Gelecek günlerde yağış beklenmiyor. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar. Hava koşulları ani değişebilir. Bu nedenle güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurmalısınız.

