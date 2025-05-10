Gaziantep 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 18°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının tipik iklim özelliklerine uygundur. Gündüzler sıcak, geceler ise serin bir hava olacaktır.

11 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının 32°C'ye düşmesi tahmin edilmektedir. 12 Mayıs Pazartesi günü sıcaklığın 31°C'ye gerilemesi bekleniyor. Bu durumda, hafta sonu ve hafta başında daha ılıman bir hava hissedilecektir. Ancak, 13 Mayıs Salı günü hava sıcaklıklarının yeniden artması ve 33°C seviyelerine ulaşması bekleniyor. Mayıs ayının ortalarına doğru Gaziantep'te daha sıcak ve kuru hava koşulları hakim olacaktır.

Böyle sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda koruyucu giysiler ve şapka kullanmak gereklidir. Ayrıca, güneş kremi uygulamak da önemlidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısı dengede tutulabilir. Sıcaklıkların artmasıyla akşam saatlerinde serinlik hissi fazlalaşacaktır. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Gaziantep'te Mayıs ayının ortasına doğru beklenen sıcak hava koşullarına hazırlıklı olabilir ve konforlu bir gün geçirebilirsiniz.