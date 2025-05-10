HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 10 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Gaziantep'te hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir.

Gaziantep 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gaziantep'te 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 18°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının tipik iklim özelliklerine uygundur. Gündüzler sıcak, geceler ise serin bir hava olacaktır.

11 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının 32°C'ye düşmesi tahmin edilmektedir. 12 Mayıs Pazartesi günü sıcaklığın 31°C'ye gerilemesi bekleniyor. Bu durumda, hafta sonu ve hafta başında daha ılıman bir hava hissedilecektir. Ancak, 13 Mayıs Salı günü hava sıcaklıklarının yeniden artması ve 33°C seviyelerine ulaşması bekleniyor. Mayıs ayının ortalarına doğru Gaziantep'te daha sıcak ve kuru hava koşulları hakim olacaktır.

Böyle sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda koruyucu giysiler ve şapka kullanmak gereklidir. Ayrıca, güneş kremi uygulamak da önemlidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısı dengede tutulabilir. Sıcaklıkların artmasıyla akşam saatlerinde serinlik hissi fazlalaşacaktır. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Gaziantep'te Mayıs ayının ortasına doğru beklenen sıcak hava koşullarına hazırlıklı olabilir ve konforlu bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırmızı ve yeşil bültenle her yerde aranıyorlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'de kıskıvrak yakalandılarKırmızı ve yeşil bültenle her yerde aranıyorlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'de kıskıvrak yakalandılar
Gizli tehlike: "Grip sandınız, kalpmiş"Gizli tehlike: "Grip sandınız, kalpmiş"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cezaevinden çıktı! İlk paylaşımı şaşırttı! 'Özgür bir günden merhaba'

Cezaevinden çıktı! İlk paylaşımı şaşırttı! 'Özgür bir günden merhaba'

Mourinho'ya "Kalacak mısınız?" diye soruldu

Mourinho'ya "Kalacak mısınız?" diye soruldu

Hindistan-Pakistan gerilimi: Beklenen misilleme başladı

Hindistan-Pakistan gerilimi: Beklenen misilleme başladı

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 23 kent için sarı kodlu alarm!

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 23 kent için sarı kodlu alarm!

İstanbul'un göbeğinde öldüresiye dayak

İstanbul'un göbeğinde öldüresiye dayak

Mardin'deki öğretmen katili yakalandı

Mardin'deki öğretmen katili yakalandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.