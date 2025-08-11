HABER

Gaziantep 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak.

Çiğdem Sevinç

Gaziantep, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 43°C'ye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklık, öğle ve öğleden sonra dışarıda olanlar için tehlikeli olabilir. Gece saatlerinde sıcaklık 25°C civarında kalacak. Geceleri serinleme imkânı olmayacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 12 Ağustos Salı günü, hava sıcaklığı 42°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 42°C ve 14 Ağustos Perşembe günü 44°C civarında olacak. Bu, Gaziantep'te sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Bu nedenle, serin ortamlarda kalmak, bol su içmek ve güneşten korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli, güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Sıcak havalarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Çalışmalar, sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılmalıdır.

Sıcak hava dalgaları, enerji tüketimini artırabilir. Bu durum elektrik kesintilerine yol açabilir. Klima ve fan gibi cihazların aşırı kullanılmaması, enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, aşırı sıcakların neden olduğu yangın riskine karşı açık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Bu tür hava koşullarında, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların düzenli izlenmesi gerekiyor. İhtiyaç duyulduğunda onlara yardım edilmesi büyük önem taşımaktadır. Toplum olarak, bu zorlu günlerde birbirimize destek olmalı, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sıcak günleri atlatmalıyız.

