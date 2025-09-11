Gaziantep 11 Eylül Perşembe hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları 34°C ile 20°C arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı etkili olacak. Hava puslu güneşli görünümde olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı ise %43 ile %40 arasında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 12 Eylül Cuma günü sıcaklıklar 34°C ile 21°C arasında olacak. 13 Eylül Cumartesi ve 14 Eylül Pazar günlerinde sıcaklıklar 36°C ile 22°C arasında seyredecek. Her üç günde de bol güneş ışığı ve puslu güneşli hava koşulları hakim olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengede tutulmasına katkı sağlar. Sıcak saatlerde kapalı ve serin ortamlarda bulunmak da faydalıdır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde yapılmalı. Güneşin dik açıyla vurmadığı saatler tercih edilmelidir. Bu önlemler olası sağlık sorunlarının önüne geçer. Aşırı sıcakların neden olabileceği su kaybını önlemek için düzenli aralıklarla su içilmeli ve ağır yemeklerden kaçınılmalıdır.