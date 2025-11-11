HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 11 Kasım Salı hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklık 11,5°C ile 17,2°C arasında değişecek. Nem oranı %61 dolaylarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7,9 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Bu dönemde kat kat giyinmek ve yağmura karşı önlem almak önem taşıyor. Açık alanlarda ise rüzgarın etkisine dikkat edilmesi öneriliyor. İşte detaylar...

Gaziantep 11 Kasım Salı hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu, hafif çiseleyen yağmurlu bir gün olarak tahmin edilmektedir. En düşük sıcaklık 11,5°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 17,2°C civarında ölçülecek. Nem oranı %61 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 7,9 km/saat düzeyinde tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:05'tir. Gün batımı saati ise 17:23'tür.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler görülecek. 12 Kasım Çarşamba günü hafif yağmurlar devam edecek. 13 Kasım Perşembe ve 14 Kasım Cuma günlerinde benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmak için bir şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmakta yarar var. Rüzgar hızının artabileceğini dikkate almalısınız. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşini çocuklarının gözü önünde başından vurdu, suçu hakime attıEşini çocuklarının gözü önünde başından vurdu, suçu hakime attı
Bahçeli'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' mesajıBahçeli'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' mesajı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.