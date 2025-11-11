Gaziantep 11 Kasım Salı hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu, hafif çiseleyen yağmurlu bir gün olarak tahmin edilmektedir. En düşük sıcaklık 11,5°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 17,2°C civarında ölçülecek. Nem oranı %61 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 7,9 km/saat düzeyinde tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:05'tir. Gün batımı saati ise 17:23'tür.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler görülecek. 12 Kasım Çarşamba günü hafif yağmurlar devam edecek. 13 Kasım Perşembe ve 14 Kasım Cuma günlerinde benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmak için bir şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmakta yarar var. Rüzgar hızının artabileceğini dikkate almalısınız. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır.