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Gaziantep 11 Mayısıs Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli.

Gaziantep 11 Mayısıs Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gaziantep'te 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli. En yüksek sıcaklık 33°C, en düşük sıcaklık ise 16°C olarak bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının tipik iklimine uygun. Gündüz saatlerinde hava sıcak olacak. Akşam ve gece saatlerinde ise daha serin bir hava öngörülüyor.

12 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklıkları 31°C'ye yükselebilir. 13 Mayıs Salı günü ise sıcaklık 24°C civarında seyredecek. 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi olası. Bu durum, hava koşullarının değişken olabileceğini gösteriyor. Yağışlar gündüz saatlerinde de etkili olabilir.

Bu dönemde 13 ve 14 Mayıs tarihindeki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Günlük planlarınızı yaparken, hava durumunu düzenli kontrol edin. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giyin. Şemsiye bulundurmak, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olur.

Gaziantep'in Mayıs ayı iklimi, ortalama 24.8°C gündüz, 11.6°C gece sıcaklıkları ile karakterizedir. Yağış miktarı 31 mm, nem oranı ise %52'dir. Bu veriler, Mayıs ayının genellikle ılıman ve hafif yağışlı geçtiğini gösteriyor. Ancak ani hava değişimleri de olabilir. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek ve ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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