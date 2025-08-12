HABER

Gaziantep 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40°C civarında olacaktır. Gece sıcaklık 24°C'ye düşecektir. Rüzgar batıdan orta şiddette esecek. Nem oranı %31 ile %83 arasında değişecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 13 Ağustos Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 39°C olacak. 14 Ağustos Perşembe günü 39°C, 15 Ağustos Cuma günü ise 38°C olarak tahmin edilmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar yüksek kalacaktır. Gece sıcaklık 24°C ile 25°C arasında değişecektir.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, güneş ışınlarının etkisini azaltabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, cilt sağlığını korumaya destek olur. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı tedbirli olunmalıdır.

