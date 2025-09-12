HABER

Gaziantep 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Hazar Gönüllü

Gaziantep'te 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 34°C, en düşük sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Nem oranı %31 olacak. Rüzgar hızı ise 6.69 km/saat olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 13 Eylül Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 36°C olacak. 14 Eylül Pazar günü de 36°C tahmin ediliyor. 15 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 35°C olarak belirtiliyor. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde hava koşullarının bunaltıcı olabileceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Gündüz saatlerinde güneş etkisiyle vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum sıcak çarpması gibi sorunlara yol açabilir. Öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Şapka veya şemsiye kullanarak doğrudan güneş ışığından korunmaya çalışın. Bol su içerek su dengenizi koruyun. Aşırı efor sarf etmekten kaçının. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir.

Sıcak günlerde evde kalma imkanı varsa, klima veya vantilatör kullanarak ortam sıcaklığını düşürmeye çalışın. Klima yoksa, perdeleri kapalı tutarak güneş ışığını içeri almayabilirsiniz. Akşam saatlerinde serinlemek için pencereyi açarak hava akışını sağlayın.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmayın. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip edin. Bu sayede olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilir ve gerekli önlemleri zamanında alabilirsiniz.

