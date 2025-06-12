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Gaziantep 12 Haziran Perşembe hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Gaziantep 12 Haziran Perşembe hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Gaziantep'te 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilir hale gelecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 13 Haziran Cuma günü sıcaklık 39°C, 14 Haziran Cumartesi günü 38°C ve 15 Haziran Pazar günü 35°C civarında olacak.

Bu sıcaklıklar, Gaziantep'in Haziran ayındaki ortalama sıcaklıklarının üzerindedir. Bu durum, bölgenin iklimine uygundur. Ancak, yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir.

Sıcak hava koşullarına karşı bazı önlemler alınabilir. Açık hava etkinlikleri sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırılabilir. Bol su tüketmek de önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giyilmesi gerekir. Ayrıca, tarım sektöründe çalışanların öğle saatlerinde güneşe maruz kalmamaya özen göstermeleri ve gerekli koruyucu ekipmanları kullanmaları önemlidir.

Sıcak hava koşulları, enerji tüketimini artırabilir. Bu durum, elektrik kesintilerine yol açabilir. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması faydalıdır. Klima kullanımı da minimumda tutulmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için hassas grupların korunması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar aşırı sıcaklardan korunmalıdır. Gerektiğinde tıbbi yardım alınması da önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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