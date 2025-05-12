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Gaziantep 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 12 Mayıs Pazartesi hava durum açıklandı. Gaziantep'te hava durumu tahminlerine göre, gün boyunca sıcaklıklar 18°C ile 31°C arasında değişecek.

Gaziantep 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Gaziantep'te 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, gün boyunca sıcaklıkların 18°C ile 31°C arasında değişecektir. Bu sıcaklıklar, bölgenin Mayıs ayı iklimine uygundur. Gündüzleri sıcak, geceleri ise serin bir hava beklenmektedir.

13 Mayıs Salı günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülmektedir. Sıcaklıklar 14°C ile 25°C arasında değişecektir. 14 Mayıs Çarşamba günü, sağanak yağışların devam etmesi ve sıcaklıkların 13°C ile 22°C arasında olması tahmin ediliyor. 15 Mayıs Perşembe günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 11°C ile 24°C arasında olması öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışların yoğun olduğu günlerde trafikte dikkatli olunması, su birikintilerinden uzak durulması önemlidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilmektedir. Bol su içilmeli, aşırı sıcak ortamlardan kaçınılmalıdır.

Gaziantep'in Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları 11°C ile 25°C arasında değişmektedir. Bu dönemde hava genellikle sıcak ve kuru olmasının yanı sıra yağış miktarı düşüktür. Ancak bu yıl, yağışların daha fazla olacağı ve sıcaklıkların ortalamanın biraz üzerinde seyredeceği öngörülmektedir.

Gaziantep'te 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Takip eden günlerde yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi öngörülmektedir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, hem sıcak hem de yağışlı günlerde sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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