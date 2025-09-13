HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Gaziantep 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Gaziantep'te 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 33°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 14 Eylül Pazar günü en yüksek sıcaklık 35°C, 15 Eylül Pazartesi günü ise 37°C olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Güneş ışınları bu saatlerde dik açıyla gelmektedir. Cilt koruması büyük önem taşıyor. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması zararlı etkilerden korunmada etkilidir. Ayrıca, bol su tüketimi de önemlidir. Bu, vücudun susuz kalmasını engelleyerek sağlığınızı korur.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Ayrıca, açık hava etkinlikleri sırasında aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Gerekirse ara vermek önemlidir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu bilgilerini düzenli olarak takip etmek sağlıklı bir yaklaşımdır. Planlarınızı buna göre yapmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da kahreden olay: Anne, baba ve 3 yaşındaki oğlu otomobil ile Kızılırmak'a uçtu!Samsun'da kahreden olay: Anne, baba ve 3 yaşındaki oğlu otomobil ile Kızılırmak'a uçtu!
Yüzerken beyin kanaması geçirdiYüzerken beyin kanaması geçirdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Destansı galibiyet Yunan basınında!

Destansı galibiyet Yunan basınında!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

'Yasak aşk' ifşa oldu! Sosyal medya ayağa kalktı! 'Yayından kaldırılsın'

'Yasak aşk' ifşa oldu! Sosyal medya ayağa kalktı! 'Yayından kaldırılsın'

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.