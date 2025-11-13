Gaziantep 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu, artan bulutlarla, güneşli bir başlangıç yapacak. Sıcaklık 21°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca sıcaklıklar, 12°C'ye kadar düşebilir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise %92 civarında olacak. Bu koşullar, hava durumunu daha da belirginleştirecek.

14 Kasım Cuma günü, çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 17°C'ye kadar düşecek. 15 Kasım Cumartesi günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C'ye gerileyecek. 16 Kasım Pazar günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 16°C seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak da iyi bir fikir. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmalısınız. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.