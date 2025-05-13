Gaziantep 13 Mayıs Salı hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu değişken olabilir. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. En yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık ise 14°C civarında tahmin edilmektedir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

14 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor. 15 Mayıs Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. 16 Mayıs Cuma günü hava daha parlak ve güneşli olacak. Sıcaklık 28°C'ye kadar yükselecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği göz önünde bulundurulmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmekte. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafet ve ekipman bulundurmak, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.

Gaziantep'te Mayıs ayı genellikle 18.3°C ortalama sıcaklıkla geçmektedir. En düşük sıcaklık 11.6°C, en yüksek sıcaklık ise 24.8°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 31 mm, nem oranı %52 civarındadır. Bu veriler, Mayıs ayının ılıman ve hafif yağışlı bir iklime sahip olduğunu göstermektedir.

Gaziantep'te 13 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla hava koşullarının değişken olacağı söylenebilir. Özellikle yağışlı günlerde hazırlıklı olunması önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı düzenlemeniz faydalı olacaktır.