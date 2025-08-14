Gaziantep 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 41°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 23°C ile 24°C arasında değişecek. Rüzgar batıdan orta şiddette esecek. Nem oranı %26 ile %50 arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 15 Ağustos Cuma günü en yüksek sıcaklık 41°C olacak. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 38°C, 17 Ağustos Pazar günü ise 37°C olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar yüksek kalacak. Gece sıcaklıkları 22°C ile 23°C arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, güneş ışınlarının etkisini azaltabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya destek olur. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı tedbirli olunmalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.