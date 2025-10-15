Gaziantep 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 15 Ekim 2025 Çarşamba günü, hava koşulları elverişli olacak. Parlak güneş ışığı altında, en yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık 11°C civarında seyredecek. Nem oranı %39 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 2.9 km/saat olacak. Basınç seviyesi ise 916.4 mb olarak hesaplanmış. Gün doğumu saati 06:38, gün batımı ise 17:54 olarak belirlenmiş.

16 Ekim Perşembe günü, en yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık 11°C olacak. 17 Ekim Cuma günü, en yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık 13°C olarak bekleniyor. 18 Ekim Cumartesi günü ise, en yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık 13°C olacak. Bu günlerde güneşli ve açık hava koşulları hakim olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya bahçenizde vakit geçirebilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Gündüzleri sıcaklık yükselebilir, akşam ve sabah saatlerinde serinlik olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olacağından rahatsız edici bir rüzgar olmayacak.

Hava koşulları genellikle stabil ve keyifli görünüyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak iyi bir fikirdir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.